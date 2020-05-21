تعرف على الأنشطة التجارية المسموح لها بالعمل أثناء الحجر الكلي خلال إجازة العيد

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأنشطة التجارية التي يسمح لها بالعمل خلال فترة الحجر الكلي خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الوزارة أن الأنشطة المستثناة تشمل البقالات والتموينات، والأسواق المركزية، ومحطات الوقود، حيث يسمح لها بالعمل طوال الـ24 ساعة.

وأبانت أنه يسمح لمحال الخضار، واللحوم، وأسواق الماشية، ومحلات الغاز، والصيانة المنزلية، ومراكز الخدمة داخل محطات الوقود، بالعمل من السادسة صباحا وحتى الثالثة عصراً، فيما يسمح للمطاعم بالعمل من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء.

وشددت الوزارة على ضرورة االتزام المحال التجارية المستثناة بتطبيق كافة التدابير الاحترازية من تفشي فيروس “كورونا”.