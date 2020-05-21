شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعة»: تحويل أنشطة عدد من المصانع لسد الاحتياج الفعلي من المواد الطبية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، مازن الحماد، اليوم الخميس، عن تحويل أنشطة عدد من المصانع إلى العمل على سد الاحتياج الفعلي من المواد الطبية لتغذية السوق السعودي بالاحتياج.

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وقال “الحماد” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: “إن (مدن) تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية، تضم أكثر من3500 مصنع منتج، ويعمل بها قرابة 500 ألف مابين موظف وعامل، ويبلغ حجم الاستثمارات في المدن الصناعية أكثر من 367 مليار ريال”.

وأشار إلى أن “أكثر من 820 مصنعًا غذائيًا بين منتج وتحت الإنشاء وتشمل منتجاتها اللحوم بأنواعها والمخبوزات والألبان والعصائر الطازجة ومنتجات الحمية والحلويات وغيرها، وما يقارب 150 مصنعًا طبيًا بين منتج وتحت الإنشاء؛ حيث تشمل المجالات الطبية والصناعات الدوائية”.

وختم المتحدث باسم “الصناعة والثروة المعدنية”، بالتأكيد على أن “هذه الأزمة أثبتت ولله الحمد قدرة فائقة لدى القطاع الصناعي في وطننا على التفاعل الكبير وديناميكية العمل”.