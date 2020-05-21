شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الغذاء والدواء» بشأن بودرة الأطفال «جونسون» المباعة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت “الهيئة العامة للغذاء والدواء”، اليوم الخميس، احتواء “بودرة التالك” التي تصنعها شركة “جونسون آند جونسون”وتُباع في المملكة العربية السعودية على مادة “الأسبستوس” المسرطنة.

جاء ذلك في بيان للهيئة على موقعها الإلكتروني؛ تعليقًا على إيقاف شركة “جونسون آند جونسون” تسويق منتج بودرة الأطفال جونسون في الولايات المتحدة وكندا، بسبب وجود مواد مسرطنة تتمثل في شوائب “الأسبستوس”.

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وأكدت “الغذاء والدواء” أن “مادة (الأسبستوس) تُعد من المواد المحظورة في لائحة متطلبات السلامة لمنتجات التجميل المعتمدة في المملكة”، لافتة إلى أنها “تتحقق من سلامة المنتجات قبل دخولها البلاد”.

وأشارت “الهيئة”، إلى أنها “تتحقق بشكل دوري من سلامة منتجات التجميل المتدوالة في الأسواق المحلية من خلال سحب العينات وفحصها، ومن تلك المنتجات بودرة أطفال “جونسون”.