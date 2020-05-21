شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه سكان 3 مناطق.. أمطار مصحوبة برياح سطحية نشطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مع تدن الرؤية في 3 مناطق هي ( الباحة- تبوك- عسير).

وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” تعرض منطقة تبوك لسحب رعدية ممطرة ، يصاحبها رياح سطحية نشطة مع تدن في مدى الرؤية وتشمل محافظات( البدع- تبوك- تيماء – حقل).

ولفتت الهيئة إلى أن الحالة ستنتهى مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء.

وفى منطقة الباحة، أصدرت الهيئة تنبيهاً بهطول أمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتشمل محافظات ( الباحة- الحجرة- المندق- بلجرشي- قلوة)، وستنتهي الحالة اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء.

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وفى منطقة عسير ، أصدرت الهيئة تنبيهاً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة، مع تدن في الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة محافظات ( أبها – الحرجة – المجاردة- بلقرن- النماص- خميس مشيط – رجال المع- سراة- عبيدة )، وستنتهى الحالة اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً.