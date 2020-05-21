شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: تسجيل 12 وفاة و2532 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 2562 حالة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الخميس، عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية توزعت في مختلف المدن والمناطق.

توزيع الإصابات الجديدة

وأوضح “العبد العالي”، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن الحالات الجديدة المصابة توزعت ما بين 27% إناث و73% ذكور، وكانت أعمارهم بنسبة 10% أطفال، 87% بالغين، 3% كبار السن، فيما تنوعت جنسياتهم بين 39% مواطنين و61% أجانب.

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وأشار “متحدث الصحة”، إلى أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة بلغ 65.077، منها 28.686 نشطة ولكنها مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية، و281 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

حالات الشفاء والوفيات

وأضاف “العبد العالي”: أنه تم تسجيل 2562 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة ليرتفع الإجمالي إلى 36.040 حالة، وتسجيل 12 حالة وفاة جديدة لحالات مصابة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 351 حالة.