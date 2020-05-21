شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر توضح حقيقة انتهاء فيروس كورونا في المملكة خلال شهر شوال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة حقيقة ما تم تداوله بشأن انتهاء فيروس كورونا المستجد في المملكة يوم 5 شوال المقبل، مؤكدة أنه لا صحة لهذه المعلومات.

ووفقاً لـ”الرياض” أوضحت المصادر أن جائحة كورونا لازالت متواصلة في كافة دول العالم، ومنها المملكة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن بطء الانتشار الذي تتم ملاحظته مؤخراً يعود إلى التقيد بالتعليمات والسلوكيات الصحية وأن العالم أصبح قادراً على التعامل مع الفيروس، مشيراً إلى أن أي تراخٍ قد يحدث في الالتزام قد يؤدي إلى العودة لتسارع الانتشار والتفشي.