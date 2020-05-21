شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة فاطمة مهنئة بعيد الفطر: الاحتراز ضروري حفاظاً على السلامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وحثت سموّها المواطنين والمقيمين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة، حفاظاً على سلامتهم وأسرهم والمجتمع بشكل عام، من خطر فيروس «كورونا».

وأشادت سموّها بالكادر الطبي والتمريضي الذي يقف في خط الدفاع الأول، من أجل الحفاظ على الوطن وأفراده من هذه الجائحة التي تعصف بالعالم. (وام)

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