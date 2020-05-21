شكرا لقرائتكم خبر عن برونو فيرنانديز أسرع لاعبي اليونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير عن تفوق البرتغالي برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد الجديد بالجري بسرعة 34.27 كيلومتر في الساعة، يليه دانييل جيمس، ثم أكسيل توانزيبي وجيسي لينجارد.

وتم رصد البيانات باستخدام نظام «جي بي أس»، وسترة «ستات سبورتس» التي شوهد لاعبا اليونايتد بيساكا وايجالو بها في الأسابيع الأخيرة في تمريناتهم في الحديقة. وعاد فيرنانديز للتمرينات مع زملائه في ملعب كارينجتون، ويبدو أنه استغل فترة الحجر المنزلي لتطوير معدل سرعته.

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