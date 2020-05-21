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راكيتيتش يريد اللعب بقميص رييس في إشبيلية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب نجم الكرواتي إيفان رايكيتش (32 عاماً) عن رغبته في العودة لفريقه السابق إشبيلية واللعب بقميص صديقه الراحل أنتونيو رييس رقم 10، الذي توفي في حادث سير العام الماضي.
وجاءت تصريحات راكيتيتش على هامش فيلم وثائقي حول رييس عرض في التلفزيون الإسباني مساء الأربعاء، أكد فيه لاعب الوسط أن انتقالاً مجانياً ممكناً عندما ينتهي عقده في 2021 سيعيده إلى أحضان أول فريق أوروبي فتح له أبواب الشهرة.
ويحاول برشلونة الاستفادة من بيع راكيتيتش، لكن لم يتقدم أحد بعد لشرائه، فيما ينتظر إشبيلية الحصول على اللاعب مجاناً والذي اعترف قائلاً: «سيكون ارتداء قميص إشبيلية مجدداً حلماً يتحقق». وكرم النادي الأندلسي النجم الكرواتي بجائزة خاصة نظير خدماته وتحدث بالدموع عن لاعب منتخب إسبانيا السابق أثناء تسلمه الجائزة. وظهر راكيتيتش وهو يركب دراجة أحد أطفاله ويلعب معهم قرب منزله في برشلونة، ولم يظهر في تمرينات الفريق بعد استئنافها في ملعب خوان جامبر.

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