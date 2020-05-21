شكرا لقرائتكم خبر عن «الأنصاري للصرافة» تحذّر من عمليات احتيال باسم «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أكدت الأنصاري للصرافة، التزامها بمواجهة عمليات الاحتيال السائدة التي تستغل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتستهدف أفراد المجتمع.
وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: «ندرك جميعاً أن وباء كوفيد-19 قد ترافق مع ظروف صعبة أثرت في حياة الكثيرين، لكن يبقى من الضروري الحذر، وعدم الانسياق وراء عروض الجوائز الوهمية. كما يجب الحرص على عدم إرسال الحوالات إلى مصادر غير موثوقة، أو مشاركة تفاصيل شخصية مع مجهولين، أو الضغط على روابط مشبوهة، ومن المهم دائماً التأكد من هوية المتصلين. كما يجب إبلاغ السلطات المختصة عن أيّ رسالة مشبوهة».
وشجعت الأنصاري للصرافة عملاءها، خاصة الذين يواجهون صعوبات مالية في ظل انتشار مرض كوفيد-19، على التأكد من رسائلهم الإلكترونية، والنصية، ورسائل «الواتس أب»، والمكالمات الهاتفية التي تعرض جوائز وهمية مغرية مقابل الحصول على بيانات شخصية، أو بنكية. وأكدت الشركة أن عروضها وحملاتها الترويجية لا تطلب من العملاء إرسال أي بيانات شخصية، أو بنكية عبر الهاتف، أو دفع أي رسوم من أجل استلام الجوائز.
وشجعت الأنصاري للصرافة أفراد المجتمع المحلي على توخي الحذر من الرسائل المشبوهة، والمكالمات الهاتفية غير الموثوقة، ودعتهم إلى إبلاغ الهيئات المعنية.
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