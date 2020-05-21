«مبادلة» ترى انتعاشاً ونمواً عالمياً بـ5% في 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: هشام مدخنة

قالت شركة «مبادلة» إن الاقتصاد العالمي من المرجح أن يتعافى هذا العام من الركود الناجم عن فيروس «كورونا» المستجد مع نمو 5% في عام 2021.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقسم البترول والبتروكيماويات في «مبادلة»، إن النتيجة الأكثر احتمالاً بعد الأزمة الاقتصادية التي أثارها الفيروس التاجي هي انتعاش على شكل حرف U، مما يعني أنه سيكون هناك بعض الركود قبل أن تتحسن الأمور من جديد. وأعطى الكعبي هذا السيناريو احتمالية نجاح 70%، مقابل 30% لفرضية ركود اقتصادي أطول.

وأضاف الكعبي في منتدى افتراضي للطاقة استضافه المجلس الأطلسي يوم الأربعاء، «على الرغم من استئناف النشاط الشهر الماضي في دول مثل الصين، من المرجح أن يصل الطلب على النفط الخام ذروته في غضون 10 سنوات على الأكثر، مع تزايد الاعتماد على الطاقة النظيفة».

وتابع الكعبي: «لسنا في حالة إنكار، نحن نفهم التحول الحاصل في الطاقة، وستشهد الأسواق طلباً أقوى على الغاز الطبيعي، ومبادلة تحول استثماراتها في هذا الاتجاه». وقال: «إن انخفاض الخام أوقف نمو النفط الصخري في الولايات المتحدة في ظل أسعار أقل من 35 دولاراً للبرميل، لكن ذلك لن يقتل الصناعة تماماً».