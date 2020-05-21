بريطانيا تستعد لإطلاق برنامج متطور للسيطرة على «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الأمن البريطاني‭‭،‬‬الخميس، إن بريطانيا تعالج أموراً فنية تتعلق بتطبيق التتبع الذي تأمل أن يساعدها على إبقاء تفشي فيروس كورونا تحت السيطرة، لكنها ستستخدم وسائل التتبع التقليدية حتى يتم نشر التطبيق.

وذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الأربعاء، أن برنامجاً «متطوراً» لتتبع وتعقب من يشتبه في مخالطتهم لمصابين بفيروس كورونا سيكون جاهزاً بحلول الأول من يونيو/ حزيران المقبل، وينظر إلى برنامج الاختبار والتتبع كإجراء رئيسي لإعادة فتح البلاد، لكنه واجه أيضاً انتقادات بعد أن قال مشرعون من المعارضة، إن تعهداً سابقاً باستخدام تطبيق على الهواتف الذكية طورته خدمة الصحة الوطنية، تعثر منذ منتصف هذا الشهر.

وقال جيمس بروكنشاير، الوزير بوزارة الداخلية، المسؤول عن الأمن لسكاي نيوز: سيكون نظام التتبع والتعقب جاهزاً.