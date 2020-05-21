شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل حالتي إصابة بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين الخميس، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا الأربعاء، مقابل خمس حالات في اليوم السابق، وذكرت اللجنة في بيان، أن إحدى الحالتين أصيبت بالعدوى محلياً في شنغهاي بينما ارتبطت العدوى الثانية بشخص جاء من خارج البلاد.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في الصين حتى اليوم إلى 82967 بينما بلغت الوفيات 4634.

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