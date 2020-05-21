فرنسا: إجراءات أوروبية انتقامية ضد «إسرائيل» حال ضمها أجزاء من الضفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت فرنسا، الأربعاء، أنها تعدّ مع دول أوروبية أخرى، من بينها ألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، «تحركاً مشتركاً» لمحاولة إحياء مفاوضات السلام بين «إسرائيل»، والفلسطينيين، محذرة الدولة العبرية من أنها قد تواجه «رداً» أوروبياً إذا ما نفذت خطتها بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية: نحن نعمل مع إيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، إضافة إلى بعض الدول الأعضاء، لوكسمبورج، وإيرلندا، لبلورة تحرك مشترك، مضيفاً: الهدف من هذا التحرك هو إعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أنه سيجتمع في غضون أيام قليلة مع نظيره «الإسرائيلي» الجديد.

وأوضح الوزير الفرنسي: سنعمل بهذا الاتجاه مع بعضنا بعضاً بتكتّم، وبطريقة أكثر علنية إذا ما أتيحت لنا الفرصة في الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن الدولة العبرية قد تواجه إجراءات أوروبية انتقامية إذا ما مضت قدماً بخطتها ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال الوزير الفرنسي: نحن نعمل سوياً على تحرك مشترك للدرء، وربما للرد، إذا ما نفذت الحكومة «الإسرائيلية» الجديدة مخططها بضم أراض فلسطينية محتلة، مشدداً على أن إقدام «إسرائيل» على هذا الأمر سيشكل بالنسبة إلينا انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وسيعرض حل الدولتين، وإمكانية التوصل إلى سلام دائم، لخطر بطريقة لا عودة عنها.

ولفت لودريان إلى أن بلاده على اتصال مع الدول العربية، وبخاصة مع الأردن، ومصر،والدول الموقعة على اتفاقيات سلام مع «إسرائيل»، حتى تنقل هذه الدول رسائل على مستوى رفيع إلى الحكومة «الإسرائيلية»، وكذلك إلى السلطة الفلسطينية. من جانبه جدد الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس التهديد، الثلاثاء، بإنهاء التعاون الأمني مع «إسرائيل» إذا ما نفذت مخططها بضم أراض في الضفة الغربية المحتلة.