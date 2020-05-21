إصابات كورونا تتجاوز خمسة ملايين شخص حول العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، خمسة ملايين شخص، الأربعاء، وسجلت أمريكا اللاتينية أكبر عدد للإصابات اليومية الجديدة خلال الأسبوع الماضي، متجاوزة الولايات المتحدة، وأوروبا.

ويمثل ذلك مرحلة جديدة في انتشار الفيروس الذي وصل لذروته في الصين في فبراير/ شباط الماضي، قبل أن يتفشى على نطاق واسع في أوروبا، والولايات المتحدة، وسجلت أمريكا اللاتينية نحو الثلث من بين 91 ألف حالة رُصدت في وقت سابق من الأسبوع، بينما سجلت أوروبا، والولايات المتحدة، أكثر من 20% لكل منهما.

وكان عدد كبير من تلك الحالات الجديدة في البرازيل التي تخطت ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، مؤخراً، لتسجل ثالث أكبر عدد للإصابات بالفيروس في العالم، بعد الولايات المتحدة، وروسيا، وتزداد حالات الإصابة في البرازيل حالياً، بوتيرة يومية تأتي في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة.

وجرى تأكيد رصد أول 41 حالة في مدينة ووهان الصينية في العاشر من يناير/ كانون الثاني الماضي، واحتاج العالم حتى أول إبريل/ نيسان الماضي، للوصول إلى أول مليون إصابة، ومُنذ ذلك الحين يجري الإبلاغ عن نحو مليون إصابة جديدة كل أسبوعين، وفقاً لإحصاء «رويترز».