أمريكا تسجل قفزة يومية في عدد وفيات كورونا بعد تراجعها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت الولايات المتّحدة 1561 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز بذلك إجماليّ الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد19 في هذا البلد 93400 وفاة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأربعاء.

وهذه الحصيلة اليومية تناهز تقريباً تلك التي سجّلت الثلاثاء، وبلغت 1539 وفاة في بلد هو، بفارق شاسع عن بقية دول العالم، الأول من حيث أعداد المصابين بوباء كوفيد19 (1.55 مليون مصاب من أصل 12.6 مليون فحص مخبري)، وفقاً لبيانات نشرتها الجامعة الأربعاء، ولا تزال الولايات المتحدة تعدّ لوحدها أكثر من ربع الوفيات الناجمة عن الفيروس الفتاك في العالم والتي تجاوز عددها 326 ألف وفاة.

وأظهرت بيانات الجامعة ومقرّها بالتيمور أنّ أكثر من 294 ألف مصاب بالفيروس في الولايات المتّحدة تماثلوا للشفاء، أما من حيث نسبة توزّع الوفيات على الولايات فقد تبوّأت ولاية نيويورك المركز الأول إذ سجّلت لوحدها حوالي ثلث الوفيات الناجمة عن الفيروس في عموم أنحاء البلاد، وبعدما كانت الولايات المتحدة تسجّل يومياً أكثر من ألفي وفاة بالفيروس يومياً خلال الفترة الممتدّة بين مطلع إبريل/نيسان الماضي، ومطلع مايو/أيار الجاري، باتت الحصيلة اليومية للوفيات خلال الأيام العشرة الماضية، دون الألفي حالة، لا بل إنّها انخفضت أحياناً إلى ما دون الألف وفاة في اليوم.

وتراجع عدد الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس بالمقارنة مع ما كانت عليه في منتصف إبريل/نيسان الماضي، إذ باتت الولايات المُتّحدة تسجّل حوالي 20 ألف إصابة جديدة يومياً (23 ألفاً و600 بين الثلاثاء والأربعاء)، ووفقاً لمقياس وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس استناداً إلى تسعة نماذج وبائية، يتوقّع أن تسجّل الولايات المتّحدة 113 ألف وفاة بكوفيد19 بحلول 13 يونيو/حزيران المقبل، وهذه الدراسة التي نشرت الثلاثاء، بالتزامن مع إقرار ولايات عدة إجراءات لإعادة فتح اقتصاداتها، تتوقّع بالتالي وفاة حوالي 22 ألف أمريكي إضافي بسبب فيروس كورونا المستجدّ في غضون 25 يوماً.