الإمارات تدعم جمهورية القمر المتحدة بـ 7 أطنان إمدادات طبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت دولة الإمارات الخميس، طائرة مساعدات تحمل 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية القمر المتحدة، لدعمها في الحد من انتشار فيروس "كورونا"، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في الرعاية الصحية.

وقال سعيد المقبالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة: "إن هذه المساعدات تأتي في إطار التعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين، والتزام دولة الإمارات الكامل بمساعدة الدول الإفريقية في مكافحة الوباء".

وأضاف "إن هذه المساعدات ستدعم جهود العاملين في الخطوط الأمامية، الذين يقدمون أروع نماذج التضحية، ويقودون بشجاعة جهود مكافحة الوباء، وستعزز الحد من انتشاره".

وقدمت دولة الإمارات نحو 634 طنا من المساعدات إلى 53 دولة، استفاد منها نحو 634 ألفا من المهنيين الطبيين. (وام)