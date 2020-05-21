شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، أطلق المجلس الصحى السعودى، ممثلاً بالمركز الوطنى للمعلومات الصحية عدداً من المنصات الإلكترونية المتخصصة لتوفير خدمات تفاعلية شاملة عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى خريطة تفاعلية لمتابعة أعداد وحالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، فضلًا عن مساعد ذكى للرد على الاستفسارات بلغات دولية مختلفة، بحسب الوكالة الرسمية السعودية.

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ويأتى ذلك ضمن الجهود الفاعلة التى تبذلها أجهزة الدولة للحد من انتشار الفيروس وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على صحة المواطن والمقيم فى المملكة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الصحى السعودى الدكتور نهار بن مزكى العازمي، أن إطلاق المجلس لعدد من المنصات الإلكترونية التفاعلية الشاملة والتطبيقات التى تتعلق بفيروس كورونا المستجد، يأتى امتداداً للإجراءات الوقائية والجهود التكاملية التى تبذلها الجهات الحكومية فى المملكة على الأصعدة كافة، وذلك للتعامل مع هذه الجائحة واحتواء آثارها وتداعياتها.

وأضاف الدكتور العازمى أن المجلس يعمل على تقديم المزيد من المشاريع الوطنية الطموحة وتوظيف التقنيات المستجدة عن جائحة كورونا (COVID-19)، لتمكين ومساندة القطاع الصحى بجميع مؤسساته العامة والخاصة لتقديم مستوى متقدم ومرموق من الخدمات الصحية، والمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين فى المملكة.