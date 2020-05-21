شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مساجد غزة استعدادًا لاستقبال المصلين لصلاتى الجمعة والعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مساجد مدينة غزة في فلسطين بداية عمليات التعقيم والتطهير داخل أروقة المساجد بالتزامن مع قرارات وزارة الأوقاف في غزة فتح المساجد تدريجيا لأداء صلاتي الجمعة والعيد، اعتبارا من الجمعة المقبلة، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الخميس، صور لانتشار فرق التعقيم وجانب من الاجراءات الوقائية في إحدى مساجد مدينة غزة؛ لاستقبال المصلين يوم غدا الجمعة.

وكانت قد قررت وزارة الأوقاف في غزة الأحد الماضي، فتح المساجد تدريجيا لأداء صلاتي الجمعة والعيد، اعتبارا من الجمعة المقبلة، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

وعلى جانب آخر، أعلن برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة عن تقديم فرنسا مساهمة بقيمة 250 ألف يورو، لتوفير المواد الغذائية الأساسية للفئات الأشد فقراً والأكثر معاناة في قطاع غزة، واوضح البرنامج العالمى -في بيان - ،أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم الاثنين-أن هذه الأموال ستستخدم لتوفير قسائم إلكترونية لشراء الأغذية لـنحو 21560 شخصًا لمدة شهر واحد لشراء أطعمة مغذية حسب اختيارهم من 200 متجر لبيع التجزئة تنتشر في جميع أنحاء قطاع غزة.

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وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي، مديره القطري ستيفن كيرني: "بالنسبة لآلاف الأسر المستضعفة في غزة، فإن الطعام الذي يحصلون عليه من خلال التحويلات النقدية التي يقدمها البرنامج يمثل أمراً أساسياً لتوفير جزء من وجباتهم اليومية".

وأضاف: "نحن ممتنون لدعم فرنسا الممتد لهذه الأسر، سيما الآن في ضوء التداعيات الاقتصادية الوخيمة جراء جائحة /كوفيد-،19/ التي أضرت بدخلهم وقوتهم الشرائية، ما قد يهدد تمكنهم من الحصول على الغذاء".

وقال القنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكا: "تهدف هذه المساهمة المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي إلى مساعدته على مواصلة تنفيذ عملياته في غزة ومكافحة انعدام الأمن الغذائي، كما تؤكد التزام فرنسا المستمر تجاه دعم عمل البرنامج والأمن الغذائي".