شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: شفاء 320 حالة من كورونا باجمالى 5205 متعافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، شفاء 320 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 5205 حالات، وأضافت (الصحة) الكويتية - فى بيان صحفى - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ 320 من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، شفاء 204 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد حتى يوم أمس إلى 4885 حالة.

وكان الوكيل المساعد للشئون الفنية بوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الرحمن المطيرى، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، اعتماد الوزارة بروتوكول المتابعة المنزلية للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ذوى الأعراض البسيطة.

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وقال المطيرى - خلال المؤتمر الصحفى الـ63، والذى عقد بوزارة الصحة الكويتية - :"إنه من خلال تحليل نتائج المرحلة السابقة، تبين أن النسبة الأكبر من المصابين بفيروس كورونا فى الكويت، لديهم أعراض بسيطة، وهو ما استلزم من النظام الصحى التكيف مع هذه النتائج ومواكبتها، ولذلك تم تحديث استراتيجية الوزارة وفق المعطيات والنتائج المحلية، وبتوصيات من منظمة الصحة العالمية، عن طريق اعتماد بروتوكول المتابعة المنزلية للحالات ذات الأعراض البسيطة".

ولفت إلى أنه تم تخصيص 10 مراكز صحية، بواقع مركزين لكل منطقة صحية فى الكويت لمتابعة صحة المواطنين والمقيميمن بالعزل المنزلي، مشيرا الى أنه تم تعزيز هذه الإجراءات من خلال وضع الحالات تحت الرقابة الدائمة، من خلال التطبيق الالكترونى "شلونك" الذى أثبت فعاليته.