شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف كردستان بالعراق تمنع إقامة صلاة العيد فى المساجد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية، فى حكومة إقليم كردستان بالعراق، اليوم الخميس، غلق أبواب المساجد ومنع إقامة صلاة العيد، وذلك ضمن الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا بعد تسجيل إصابات جديدة بمدينتى السليمانية وأربيل خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، عن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف بحكومة الإقليم نبز إسماعيل، قوله "إن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا فى محافظات كردستان الأربع اقترحت عدم فتح أبواب المساجد وإقامة صلاة العيد فيها بسبب ظهور إصابات جديدة فى الإقليم خلال الأيام الماضية".

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وأشار، إلى أن الوزارة ستلتزم بأى إجراء أو قرار يصدر من أجل المصلحة العامة ويساهم فى مكافحة الفيروس ومنع انتشاره.