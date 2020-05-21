شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 1024 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة.

وأشارت الوزارة - في بيان لها اليوم الخميس - إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 663 شخصا، موضحة أن هذا العدد من المتعافين تأكد في ضوء فحص الـ بي سي آر وظهور نتيجتين سلبيتين متتاليتين، كما أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 2057 فحصا للمقيمين داخل لبنان و 90 فحصا للبنانيين العائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

وكان رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، قال إن حجم المشكلات وتراكم الأزمات التى يمر بها لبنان، أكبر من قدرة أى حكومة على التعامل معها، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية حينما تسلمت زمام المسئولية كان لبنان يشهد انهيارا متسارعا وخزائن الدولة خاوية، لافتا إلى أن التعامل مع أزمة وباء (كورونا) استنزفت جهدا كبيرا وإمكانيات تفوق قدرات البلاد.

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