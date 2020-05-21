شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يصيب 4 فلسطينيين.. ويعتقل 26 آخرين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرئيلى اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 26 فلسطينيا من محافظات (رام الله البيرة، جنين، الخليل، قلقيلية، وبيت لحم) بينهم أسرى محررون وطلبة جامعيون، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 4 فلسطينين أصيبوا بجروح مختلفة، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهجوم للمستوطنين في الضفة.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني (رحاليم) هاجموا منزلا في بلدة يتما، الأمر الذي أدى إلى إصابة اثنين بكسور وجروح خلال التصدي لهم.
وأفادت مصادر محلية وطبية فلسطينية، بأن شابا أصيب برصاصة في قدمه، خلال مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال، التي اقتحمت مدينة (طوباس) واأطلقت وابلا من الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وفي سياق متصل، أصيب فلسطيني برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت ريما، فيما اعتقل 6 آخرون من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة، كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من بلدتي يعبد وعنزا في جنين، بينهم طفل وأسير محرر.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين، من بيت لحم، بينهم أسير محرر، كما اعتقلت 6 أسرى محررين من مدينة قلقيلية، و7 آخرين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.
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