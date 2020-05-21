شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ قطرى على قناة الجزيرة يثير الجدل بتصريحاته حول حتمية ضرب الأزواج للزوجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار أحمد الفرجابي ، خبير الشريعة في وزارة الأوقاف القطرية ، الجدل بعد تصريحاته المثيرة للغضب خلال مقابلته مع قناة الجزيرة التابعة لنظام الدوحة، قائلا: إن المسلمين ليسوا هم الوحيدون الذين يضربون زوجاتهم وأنه عندما يشك الرجل في أن زوجته قد تكون متمردة ،عليه أن يتخذ الإجراءات التي ينص عليها القرآن ، وثالثها ضرب زوجته.

وأضاف الفرجابي أنه حتى علماء النفس الغربيين قالوا إن ضرب الزوجات أمر "حتمي" بالنسبة للنساء اللاتي لا يحترمن أزواجهن، وقال إن هذه الأنواع من النساء يجب أن "تخضع للعنف" وأن بعض أنواع النساء "يمكن إصلاحها سوى بالضرب".

وقال الفرجابي أيضاً إنه سمع حتى من النساء في محاضراته أنه يفضل ضرب الزوجة على السماح لها بتدمير المنزل .