شكرا لقرائتكم خبر عن أياد علاوى ينتقد دور منظمة الصحة العالمية فى مواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد زعيم ائتلاف الوطنية في العراق اياد علاوي، الخميس، دور منظمة الصحة العالمية فى مواجهة جائحة كورونا، من حيث الاستعداد لوقف انتشارها أو من حيث التنبؤ بالجائحة أو غيرها "مع وجود أدلة واضحة على حصول هكذا احتمال".

وأضاف علاوى فى بيان له "لا نستطيع وضع مستقبلنا ومستقبل اجيالنا بيد مؤسسات غير كفوءة".

وكشف علاوي، أنه خلال الاجتماع الاخير لمجلس العلاقات العربية والدولية مع الامين العام لجامعة الدول العربية، قد تقدم بمقترحٍ لتشكيل الوكالة العربية للصحة لتكون خلية أزمة واستشعار مختصة بدعم الصحة في البلدان العربية، موضحاً أن "الأمانة العامة للجامعة أخذت بهذا المقترح وسيتم العمل عليه بعد استحصال موافقات الدول العربية."

وشدد علاوي، على ضرورة الالتزام بالشروط الصحية والتعليمات الوقائية ودعم الجهود التي تبذلها الكوادر الصحية المجاهدة والحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا كخيارٍ وحيد لتجاوز هذه الأزمة.