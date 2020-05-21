شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق عدداً من المنصات الإلكترونية المتخصصة لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المجلس الصحى السعودى، ممثلاً بالمركز الوطنى للمعلومات الصحية عدداً من المنصات الإلكترونية المتخصصة لتوفير خدمات تفاعلية شاملة عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى خريطة تفاعلية لمتابعة أعداد وحالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، فضلًا عن مساعد ذكى للرد على الاستفسارات بلغات دولية مختلفة، بحسب الوكالة الرسمية السعودية.

ويأتى ذلك ضمن الجهود الفاعلة التى تبذلها أجهزة الدولة للحد من انتشار الفيروس وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على صحة المواطن والمقيم فى المملكة .

وأوضح الأمين العام للمجلس الصحى السعودى الدكتور نهار بن مزكى العازمي، أن إطلاق المجلس لعدد من المنصات الإلكترونية التفاعلية الشاملة والتطبيقات التى تتعلق بفيروس كورونا المستجد، يأتى امتداداً للإجراءات الوقائية والجهود التكاملية التى تبذلها الجهات الحكومية فى المملكة على الأصعدة كافة، وذلك للتعامل مع هذه الجائحة واحتواء آثارها وتداعياتها.

وأضاف الدكتور العازمى أن المجلس يعمل على تقديم المزيد من المشاريع الوطنية الطموحة وتوظيف التقنيات المستجدة عن جائحة كورونا (COVID-19)، لتمكين ومساندة القطاع الصحى بجميع مؤسساته العامة والخاصة لتقديم مستوى متقدم ومرموق من الخدمات الصحية، والمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين فى المملكة.

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من جانبه، أفاد مدير عام المركز الوطنى للمعلومات الصحية المهندس هاشم أبوبكر أن إطلاق المنصات الإلكترونية يأتى لتوفير خدمات تفاعلية شاملة حول فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى خريطة تفاعلية متوفرة للهواتف الذكية لمتابعة أعداد وحالات الإصابة بالفيروس حول العالم، فضلًا عن مساعد افتراضى خدمة "بشاير بوت" يعمل بالذكاء الاصطناعى للرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بفيروس كورونا باللغتين العربية والإنجليزية.

يُشار إلى أن "منصة كورونا التفاعلية" توفر المعلومات عن فيروس كورونا الجديد، فضلًا عن العديد من المميزات الأخرى مثل؛ رصد ومتابعة الإحصائيات حول العالم، تحديثات لحظية لكل ما يتعلق بالفيروس، مخططات ورسوم بيانية توضيحية، وكذلك عرض آخر الأخبار عن الفيروس، ومحتوى تثقيفى لتوعية المستخدمين، إضافةً إلى عرض عن حالة أهم المؤتمرات المتأثرة بالفيروس، ودليل عن مستشفيات العزل الخاصة بالمملكة.

ويمكن الوصول إلى الخريطة التفاعلية لمتابعة أعداد وحالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم من خلال البوابة الإلكترونية للمركز الوطنى للمعلومات الصحية وذلك على الرابط: https: coronamap.sa