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دعوة روسية تركية للوقف الفورى للأعمال القتالية فى ليبيا واستئناف العملية السياسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرجى لافروف ناقش عبر الهاتف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو الوضع فى ليبيا.

 

وأكد بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه استكمالا للمحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم 18 مايو الجارى، تم إجراء تبادل شامل للآراء حول الوضع الحالي في ليبيا.

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وأضاف البيان: "تمت الإشارة إلى أهمية التوقف الفورى للأعمال القتالية واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة بمشاركة إلزامية من الأطراف الليبية لحل الأزمة على أساس قرارات مؤتمر برلين التى وافق عليها مجلس الأمن الدولى".

 

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفى بينهما يوم 18 مايو الماضى، الوضع في ليبيا، معربان عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات هناك.

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