شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الفطر.. سلطان عمان يعفو عن مئات السجناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، عفوا عن عدد من نزلاء السجون المدانين فى قضايا مختلفة، وذكر مصدر مسؤول بشرطة عمان، أن العفو السلطاني شمل 797 سجينا بينهم 301 من الأجانب.

وأوضح حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية، أن قرار العفو جاء "تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء".

وكانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت اليوم الخميس، تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 105 حالات لعمانيين، و222 حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للحالات المسجلة فى السلطنة 6370 حالة، وعدد الوفيات 30 حالة، في حين تماثلت 1821 حالة للشفاء.

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وأهابت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة وحمام منفصل، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات، مشددة على ضرورة المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي. وكانت سلطنة عمان، حظرت التجمعات المرتبطة بعيد الفطر وصلاة العيد، وذلك فى أحدث قرارات اتخذتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد19) وفقا لوكالة الأنباء العمانية. وخلال اجتماع الاثنين، برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العمانى، تم تكليف الشرطة العمانية بمراقبة التزام الأفراد والمنشآت بقررات اللجنة، زتفويضها بفرض غرامة مالية وحبس للمخالفين.

ومن بين القرارات، إعادة فتح حزمة انشطة تجارية وصناعية جديدة، والزام الجميع باترداء الكمامات فى الأماكن العامة.