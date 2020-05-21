شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية تسجل 52 إصابة جديدة لترتفع حصيلة "كورونا" إلى 7185 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة المغربية رصد 52 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 7185 حالة فى المغرب.

وقالت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 104705 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

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وأشارت الصحة المغربية إلى تسجيل حالتَى وفاة جديدتين بسبب الفيروس، خلال الـ 18 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالى الوفيات إلى 196 حالة.

وأكدت الصحة المغربية تسجيل 114 حالة شفاء جديدة خلال الـ 18 ساعة الماضية، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التى نجحت في التعافى من الجائحة إلى 4212 حالة.

أهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التى اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.