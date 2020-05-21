وزيرة الصحة الفلسطينية: نرفض استقبال المساعدات الإماراتية لغياب التنسيق معنا

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

قالت وزير الصحة الفلسطينية، مي كيلة، الخميس، إن بلادها ترفض استقبال المساعدات الطبية المقدمة من الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت، ردا على أسئلة الصحفيين، خلال إطلاق حملة للحماية من فيروس كورونا، في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية "لم ينسق معنا بشأن المساعدات الطبية الإماراتية، ونرفض استقبالها دون التنسيق معنا".

وتابعت "نحن دولة ذات سيادة، يجب أن يُنسق معنا".

بدوره، قال مصدر فلسطيني، رفض الكشف عن هويته، لوكالة الخليج 365 أن شحنة المساعدات الطبية الإماراتية وصلت مدينة تل أبيب، بالتنسيق مع المنسق الأممي لعملة السلام نيكولا ملادينوف، ودون التنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف المصدر "تأتي الشحنة في سياق التطبيع العربي مع إسرائيل، وهو ما نرفضه".

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وحطت يوم الأربعاء الماضي، في مطار "بن غوريون" الإسرائيلي طائرة إماراتية محمّلة بمساعدات للفلسطينيين لمواجهة فيروس كورونا.

والرحلة أول رحلة طيران يعلن عنها بين الإمارات وإسرائيل، اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية.

وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل، ورغم ذلك، زادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية، مثل الإمارات.

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