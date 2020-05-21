ضمن عملية بناء الجيش الليبي.. قرار بتشكيل لواء جديد

الخليج 365
قرر فائز السراج، القائد الأعلى للجيش الليبي، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة، تشكيل "لواء مشاة" يتبع رئاسة الأركان العامة، ضمن عملية بناء الجيش، وفق الموقع الإلكتروني لقناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، الخميس.
وجاء في القرار الصادر عن السراج، ومؤرخ بـ17 مايو/ أيار الجاري، أن اللواء، رقم 51، يتكون من "3 كتائب مشاة وكتيبة دبابات وأخرى للمدفعية ووحدات للتأمين والسيطرة".
ونص القرار على إصدار رئيس الأركان العامة للجيش قرارًا بـ"تحديد تسميات الكتائب التابعة لكل لواء وأماكن تمركزاتها ومهامها وتعيين آمريها".
كما نص القرار على أن "تتولى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي استكمال ملاكاته (اللواء) من الأفراد والمعدات والأسلحة والذخائر".
وأهاب السراج بـ"كافة الجهات المختصة، كلا فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات لوضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري، ويلغي كل ما يخالف من أحكام".
وبموازاة عملية بناء الجيش الليبي، تتصدى قوات الحكومة، المعترف بها دوليًا، لمليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر.
وبدعم من دول عربية وأوروبية، ينزاع حفتر الحكومة، منذ سنوات، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ومُنيت هذه المليشيا، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة في المنطقة الغربية من ليبيا حتى الحدود مع تونس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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