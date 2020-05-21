الجيش الليبي يدخل وسط مدينة الأصابعة

إبراهيم صباحي / الخليج 365

أفادت وسائل إعلام ليبية، الخميس، أن الجيش تمكن من الدخول إلى وسط مدينة الأصابعة جنوب غرب طرابلس، بعد اشتباكات مع فلول مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن مصدر عسكري لم تسمه، دخول قوات من الجيش إلى وسط مدينة الأصابعة (100 كم جنوب غرب العاصمة).

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وقالت إن قوات الجيش شنت هجوما على فلول مليشيا حفتر، الهاربة من قاعدة الوطية الجوية، المتحصنة في الأصابعة، ودخلت وسط المدينة.

جدير بالذكر أن أعيان قبائل الأصابعة، أعلنوا الأربعاء انضمامهم إلى الحكومة الشرعية، لكن الكتيبة 166 التابعة لحفتر بالمدينة، والعناصر الفارة من قاعدة الوطية، نقضت الاتفاق وهاجمت القوات الحكومية عند دخولها المدينة، ما أوقع قتلى وجرحى، وأفشل مساعي انضمامها إلى الحكومة دون قتال.

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