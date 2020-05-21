غزة تستعد لإعادة افتتاح مساجدها لصلاتي "الجمعة" و"عيد الفطر"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

بدأت، الخميس، حملة لتعقيم مساجد قطاع غزة، استعدادا لإعادة افتتاحها لأداء صلاتي الجمعة (22 مايو/ أيار الجاري)، وعيد الفطر؛ وذلك بعد إغلاق دام لنحو شهرين اثنيْن، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجابت طواقم تابعة لبلديات قطاع غزة، عددا من المساجد، لتنظيفها بالمعقّمات، فيما وضع أفراد يبتعون لوزارة الأوقاف علامات تفصل بين المصليْن وتترك مسافة آمنة لمنع تفشّي الفيروس.

وقال محمد العشي، رئيس قسم الصحة الوقائية، في بلدية غزة، لوكالة "الخليج 365"، إن "البلدية بالتعاون مع الأوقاف، أطلقتا حملة لتعقيم المساجد الرئيسية في غزة والتي يرتادها عدد كبير من المصلين".

وأوضح أن طواقم بلدية غزة "نفّذت حملة التعقيم في أكثر من 15 مسجدا رئيسيا في المدينة".

وطالب المصليْن بضرورة "الالتزام بالإجراءات الوقائية عند تأديتهم لصلاة الجمعة، والعيد، داخل المساجد، ومنها الالتزام بالمسافة الآمنة، وارتداء الكمامات الطبية الواقية، والامتناع عن المصافحة".

وفي بيان لها، أكّدت وزارة الأوقاف، الخميس، أن بإمكان الذين يخشون انتقال المرض إليهم، الصلاة في منازلهم.

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ودعت "المرضى، والنساء والأطفال، بضرورة أداء الصلاة في المنازل".

وكانت الوزارة، قد أعلنت عن عدد من الإجراءات الوقائية التي أكدت على ضرورة التزام المصلين بها.

ومن تلك الإجراءات "الحفاظ على التباعد، وعدم الازدحام، وارتداء الكمامات، وإحضار سجاد الصلاة والمصاحف الشخصية، وتجنّب المصافحة والمعانقة".

وعدّت الوزارة الالتزام بتلك الإجراءات "واجب شرعيّ لا يجوز التقصير فيه".

وفي 23 مارس/ آذار الماضي، أغلقت وزارة الأوقاف في قطاع غزة المساجد، تحسبا لتفشي فيروس كورونا.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 30 شخصا أصيبوا بالفيروس في قطاع غزة تعافى منهم نحو 16 حالة.

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