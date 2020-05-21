وزير مصري يتوقع تسجيل بلاده 37 ألف إصابة بكورونا

إسطنبول / الخليج 365

توقع وزير مصري، الخميس، تسجيل بلاده 37 ألف إصابة بفيروس كورونا، بحلول منتصف يوليو/ تموز المقبل، بزيادة نحو 23 ألفا عن أحدث إحصاء رسمي معلن.

جاء ذلك في تصريح لوزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، خلال فعالية أقيمت بمحافظة الإسكندرية (شمال)، نقلها التلفزيون الرسمي.



وقال عبد الغفار، إن تحليل البيانات والتنبؤ المستقبلي بمعدل الإصابات بفيروس كورونا، يشير للوصول إلى 37 ألف إصابة، بحلول منتصف يوليو المقبل.



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وتابع أن التوقعات تشير أيضا إلى أن مصر ستسجل "صفر" إصابات، بعد 16 يوليو.



وقلل الوزير من المخاوف بشأن ارتفاع عدد الإصابات اليومية بالفيروس، متوقعا أن تسجيل 20 ألفا بنهاية مايو/ أيار الجاري.



وسجلت مصر الأربعاء، أعلى معدل إصابات يومية بالفيروس، بواقع 745 حالة، فضلا عن 21 وفاة، لترتفع المحصلة إلى 14 ألفا و229، توفي منها 680، وتعافى 3 آلاف و994.

والأربعاء، أعلنت الحكومة التوسع في مواجهة كورونا، عبر إتاحة الفحص بكل مستشفياتها العامة (حكومية)، في أول تعميم رسمي للاختبار منذ ظهور المرض بالبلاد منتصف فبراير/ شباط الماضي.

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