عيد الفطر.. قطر تحذر من التجمعات وعُمان تحتفل بلا حظر تجول

الدوحة-مسقط/ الخليج 365



حذرت قطر، الخميس، من التجمعات في عيد الفطر خشية تفشي فيروس كورونا، فيما أعلنت سلطنة عمان عدم فرض حظر تجوال شامل خلال أيام العيد.



ودعا عبداللطيف الخال، رئيس المجموعة الاستراتيجية القطرية للتصدي لفيروس كورونا، في مؤتمر صحفي، المواطنين إلى البقاء في المنازل وعدم التزاور في عيد الفطر.



وقال الخال إن بلاده "ما زالت في مرحلة ذروة انتشار الفيروس، (..)، العيد هذا العام سيكون مختلفًا عن الأعياد السابقة، إذ يأتي في ذروة وباء كورونا في قطر والعالم".



وأوضح أن التزاور والتجمعات في العيد ستؤدي إلى ارتفاع أعداد الإصابات التي تحتاج إلى غرف العناية المركزة بالمستشفيات.



وحتى مساء الأربعاء، سجلت قطر إجمالا 37 ألفا و97 إصابة بفيروس كورونا، بينها 16 وفاة، و6 آلاف و 600 حالة تعافٍ، وفق إحصاء رسمي.



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وفي سلطنة عمان، أعلن وزير الصحة أحمد السعيدي، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لن تفرض حظر تجوال شامل خلال أيام عيد الفطر.



وأوضح الوزير العماني أن عدم فرض حظر تجوال شامل جاء بسبب "عدم جدواه الصحية في منع انتشار فيروس كورونا".

وأكد السعيدي اتخاذ بلاده خطة متكاملة في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس. دون تفاصيل أكثر.



وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان، تسجيل 327 إصابة بفيروس كورونا، لترتفع المحصلة إلى 6 آلاف و370، بينها 30 وفاة، وألف و821 حالة تعاف.

وإجمالا، أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و105 آلاف حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 330 ألفًا، وتعافى أكثر من مليونين و35 ألفًا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا فيروس كورونا.

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