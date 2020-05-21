شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يحسم الجدل بشأن إمكانية زيادة الدعم بعد رفع ضريبة القيمة المضافة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حسم برنامج “حساب المواطن”، الجدل بشأن زيادة قيمة الدعم المقدم للمستفيدين، وذلك بعد قرار رفع ضريبة القيمة المضافة والتي طبقتها المملكة لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقال حساب “خدمة العملاء” التابع لـ”حساب المواطن” على تويتر؛ ردًا على مستفيد سأل عن زيادة الدعم: “في حال طرأ أي تحديث في البرنامج أو تغيُر في قيمة الدعم سيتم الإعلان عنه من خلال قنواتنا الرسمية”، نافياً بذلك الشائعات المتداولة عن زيادة الدعم للمستفيدين بعد قرار رفع ضريبة القيمة المضافة.

وكان وزير المالية محمد الجدعان، أكد في وقتٍ سابق، أنه تقرَّر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من يونيو المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءًا من يوليو.