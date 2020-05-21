شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يحسم الجدل بشأن إمكانية زيادة الدعم بعد رفع ضريبة القيمة المضافة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حسم برنامج “حساب المواطن”، الجدل بشأن زيادة قيمة الدعم المقدم للمستفيدين، وذلك بعد قرار رفع ضريبة القيمة المضافة والتي طبقتها المملكة لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.
وقال حساب “خدمة العملاء” التابع لـ”حساب المواطن” على تويتر؛ ردًا على مستفيد سأل عن زيادة الدعم: “في حال طرأ أي تحديث في البرنامج أو تغيُر في قيمة الدعم سيتم الإعلان عنه من خلال قنواتنا الرسمية”، نافياً بذلك الشائعات المتداولة عن زيادة الدعم للمستفيدين بعد قرار رفع ضريبة القيمة المضافة.
وكان وزير المالية محمد الجدعان، أكد في وقتٍ سابق، أنه تقرَّر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من يونيو المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءًا من يوليو.
كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن» يحسم الجدل بشأن إمكانية زيادة الدعم بعد رفع ضريبة القيمة المضافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.