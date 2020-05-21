شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» ترد على أنباء إغراق السوق ببيض المائدة المستورد على حساب المحلي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، صحة الأنباء المتداولة عن إغراق السوق ببيض المائدة المستورد على حساب المحلي.

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وقال “أبا الخيل” -بحسب مكة”-: إن “الوزارة مسؤولة عن وفرة المنتجات الزراعية في الأسواق ومن بينها بيض المائدة، وتعمل على الموازنة بين العرض والطلب”.

وردًا على ما تناقله بعض المنتجين من فتح باب الاستيراد للبيض “بدون ضوابط”، أكد “أبا الخيل” أن الوزارة تراقب العرض والطلب وتنظم ذلك بالشراكة مع الجهات المعنية بشكل يومي.

وشدَّد “أبا الخيل” على استمرار مراقبة العرض والطلب للبيض حتى لا يؤثر على منتجي البيض المحليين وبما يحقق الوفرة للمستهلكين، نافيًا وجود أي “إغراق في السوق”.