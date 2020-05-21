شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكتشف عمليات التجسس على حساباتك وأجهزتك؟.. تقني يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المختص التقني عبد العزيز الحمادي، الطريقة التي يمكن من خلالها فحص حسابات مواقع التواصل والإيميلات والأجهزة لاكتشاف عمليتات التجسس.
وقال “الحمادي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “هل يتجسس أحد عليك؟.. إذا تشك أن فيه أحد يدخل على حساباتك أو بريدك دون علمك فتقدر تتعرف على جميع الأجهزة أو الأشخاص الذين قد يتجسسون عليك”.
وأشار المختص التقني إلى أن طريقة كشف عمليات التجسس تشمل حسابات “تويتر أو Google أو الآيفون والأندرويد”، وشرح طريقة إلغاء دخول أي جهاز مشتبه فيه بضغطة زر واحدة.
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