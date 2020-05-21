تركيا: الهجمات على المصالح التركية في ليبيا ستكون لها عواقب وخيمة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية حذرت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس قوات القائد العسكري الليبي خليفة حفتر من عواقب وخيمة إذا هاجمت المصالح التركية في ليبيا. وقال متحدث باسم الوزارة إن تركيا، التي تدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ستعتبر قوات حفتر أهدافا مشروعة إذا استُهدفت المصالح التركية.

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