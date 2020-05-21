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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نانسي عجرم تحيي حفلاً افتراضياً بمناسبة عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على الإنستغرام، أنها ستقيم حفلة فنية افتراضية تبث مباشرة عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب وذلك يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد الفطر.
وطلبت عجرم من المتابعين الاشتراك بقناتها ليكونوا أول من يصلهم الإشعار ببدء الحفلة مباشرة على يوتيوب.
ونوهت إلى أن الفترة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا هي فترة صعبة، وأحبت الفنانة نانسي عجرم أن لا تمر فترة العيد دون أن تتشارك مع الجمهور الفرحة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الناس في الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا وإلغاء جميع الحفلات حول العالم.
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