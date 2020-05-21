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نانسي عجرم تحيي حفلاً افتراضياً بمناسبة عيد الفطر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

نانسي عجرم تحيي حفلاً افتراضياً بمناسبة عيد الفطر

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على الإنستغرام، أنها ستقيم حفلة فنية افتراضية تبث مباشرة عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب وذلك يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد الفطر.

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وطلبت عجرم من المتابعين الاشتراك بقناتها ليكونوا أول من يصلهم الإشعار ببدء الحفلة مباشرة على يوتيوب.

 

ونوهت إلى أن الفترة التي يمر بها العالم بسبب جائحة هي فترة صعبة، وأحبت الفنانة نانسي عجرم أن لا تمر فترة العيد دون أن تتشارك مع الجمهور الفرحة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الناس في الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا وإلغاء جميع الحفلات حول العالم.

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