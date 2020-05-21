شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مبادلة" توظف قدرات شركاتها العالمية للتصدي لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

وحدت "مبادلة للرعاية الصحية" و"ستراتا للتصنيع" جهودهما لتطوير مجموعة من المعدات والمستلزمات الطبية الأساسية التي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز خدمات الرعاية الصحية للمرضى.



وتهدف الشراكة إلى إنتاج كبسولة عزل وأقنعة واقية للوجه بالإضافة إلى غطاء وقاية للأذنين في إطار دعم جهود دولة الإمارات الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ويأتي هذا التعاون في إطار مبادرة "#نعمل_نخلص" التي أطلقتها شركة مبادلة لتعزيز التكاتف والتلاحم بين مختلف المؤسسات والقطاعات الوطنية لحماية المجتمع ودعم الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الإمارات العربية المتحدة للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

وشكّلت مبادلة فريقاً مشتركاً يضم خبراء وممثلين عن "مبادلة للرعاية الصحية"-التي ترتبط بشراكات مع مؤسسات ومراكز طبية رائدة على المستوى العالمي لتلبية أهم احتياجات الرعاية الصحية في المنطقة وشركة ستراتا - الشركة المتخصصة في إنتاج أجزاء هياكل الطائرات والتي رسخت مكانتها كشركة رائدة في سلسلة الإمداد العالمية لصناعة الطيران وذلك بهدف ضمان مواكبة آخر المستجدات وتحديد متطلبات واحتياجات قطاع الرعاية الصحية في الدولة.

وتمكن الفريق المشترك من تطوير كبسولة عزل مصممة بشكل مبتكر لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمرضى فيروس كوفيد - 19 إلى جانب ضمان سلامة الكوادر الطبية ومنع انتشار الفيروس.

ويعمل الفريق على تطوير وإنتاج غطاء وقاية للأذنين لمساعدة العاملين في فرق الرعاية الصحية على تخفيف الضغط الذي تتعرض له الأذن نتيجةً لارتداء الأقنعة وكمامات الوجه لفترات طويلة.

وقال حسن جاسم النويس نائب رئيس أول مبادلة للرعاية الصحية: "تساهم أغطية ومعدات حماية الوجه والأذنين في تعزيز سلامة العاملين في قطاع الرعاية الصحية وتضمن لهم مستويات أعلى من الراحة ومن المتوقع أن تكون كبسولة العزل التي نعمل على إنتاجها حالياً نقطة تحول في علاج المرضى المصابين بفيروس كوفيد -19 لا سيما أولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي".

وأكد النويس أن شبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية "ملتزمة بتسخير كافة مواردها والاستفادة إلى أقصى حد ممكن من خبرات "ستراتا" لتطوير ابتكارات مفيدة في مجال الرعاية الصحية يتم تصنيعها وإنتاجها في دولة الإمارات، بما يساهم في توفير أفضل سُبُل الرعاية والحماية للمرضى المصابين بفيروس كوفيد - 19 ومقدمي الرعاية الصحية والكوادر الطبية على حد سواء وتتماشى هذه الجهود مع التزام مبادلة للرعاية الصحية بقيادة مشاريع البحث والابتكار والتطوير في قطاع الرعاية الصحية".

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وتعتبر حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تحتم عليهم طبيعة عملهم الاختلاط مع المرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي من أكبر التحديات التي تواجه المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية حول العالم وتغطي كبسولة العزل الجديدة التي تطورها "ستراتا" وجه المريض ورأسه مما يسمح له بالتنفس بشكل صحيح ومناسب كما يمنع تعرض مقدمي الرعاية الصحية للعدوى التي تنتقل عبر تنفس المريض عند تقديم خدمات الرعاية له ويساهم الضغط السلبي داخل الكبسولة في التخلص من الهواء من خلال مضخة وفلتر.

وتعد كبسولة العزل أحدث الحلول التي يتم تطويرها في إطار التعاون بين مبادلة للرعاية الصحية و"ستراتا" حيث سيواصل الجانبان البحث عن فرص جديدة لمزيد من مشاريع التعاون والشراكات الهادفة.

ومن جهته أشار إسماعيل علي عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتا" إلى أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار الشراكة المتميزة مع مبادلة للرعاية الصحية واستجابة لمتطلبات مرافق الرعاية الصحية التابعة لها لتلبية احتياجاتها من الإمدادات الطبية.

وقال إن الشركة تمكنت خلال فترة قصيرة من تطوير نماذج أولية وتجربة ابتكارات جديدة لمواجهة فيروس كوفيد - 19 مؤكداً أن تطوير وإنتاج المعدات الطبية الجديدة يبرهن على الدور المحوري الذي تقوم به شركات التصنيع الوطنية خلال هذه الأوقات والظروف الاستثنائية .... وتعد (الميني كبسولة) و(الميني كبسولة بلس) والتي صممت للمساعدة في إنقاذ حياة مرضى كوفيد-19من أحدث التقنيات المبتكرة التي تعتمد على استخدام الطباعة ثلاثية الابعاد في عملية التصنيع لدى شركة ستراتا.

وأضاف عبدالله "في الوقت الذي نواصل فيه تزويد عملائنا بأجزاء هياكل الطائرات سوف نعمل على تسخير قدراتنا الصناعية والتكنولوجية لدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي لحكومة الإمارات في سلاسل التوريد الخاصة بقطاع الرعاية الصحية كما سنقوم بتوفير هذه الابتكارات التقنية للمساهمة في الجهود العالمية للتغلب على هذا الوباء".

واستعانت "مبادلة للرعاية الصحية" بخبراء من مستشفى"كليفلاند كلينك أبوظبي" و"هيلث بوينت" التابعين لشبكة مرافقها عالمية المستوى لتجربة النماذج الأولية لقناع الوجه في ظروف مخبرية بالإضافة إلى ذلك سيعمل خبراء السيطرة على العدوى في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي على تقديم الآراء الطبية ودعم سلسلة التوريد والهندسة السريرية للمنتج الجديد.

وقال الدكتور مادو ساسيدار رئيس الخدمات الطبية في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي": "يحتاج مرضى فيروس كوفيد-19 إلى جانب الكوادر الطبية ومقدمي الرعاية الصحية الذين يراقبون حالة المرضى على مدار الساعة لأفضل ممارسات ومعايير الرعاية والحماية وتضمن كبسولة العزل التي تتم تجربتها حالياً للمرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي بتوفير مستوى عال من الحماية لمقدمي الرعاية الصحية لتعزيز سلامتهم وضمان عدم اصابتهم بفيروس كوفيد - 19 وستساعد اختباراتنا للمنتج في ظروف مخبرية في تسريع عملية اعتماد وتسليم المنتج النهائي".

وبمجرد اعتماد كبسولة العزل من قبل خبراء كليفلاند كلينك أبوظبي وهيلث بوينت ومبادلة للرعاية الصحية وحكومة أبوظبي ستقوم ستراتا بتحويل النماذج الأولية إلى منتجات.

وكانت شركة ستراتا قد تبرعت بأكثر من 350 ألف قفاز وألف كمامة وجه لمرافق مبادلة للرعاية الصحية كجزء من التعاون بين الجانبين.