اكتشاف حفرية آخر ديناصور مفترس على الأرض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال علماء حفريات من المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية إنهم عثروا على بقايا ديناصور مفترس (ميجارابتور) ليصبح بذلك واحدا من آخر الديناصورات الآكلة للحوم التي سكنت كوكب الأرض.



وشهد إقليم سانتا كروز الواقع جنوب البلاد الاكتشاف في منتصف مارس٢٠٢٠، وبعدما درس الخبراء البقايا الحفرية التي تبلغ عشرة أمتار، أدركوا أنهم كانوا يدرسون بقايا ديناصور مفترس من نهاية "عصر الديناصورات".، وفقا لوكالة "رويترز".

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وقال عالم الحفريات المسؤول عن المشروع فرناندو نوباث لرويترز "هذه هي اللحظة التي وقعت منذ 65 مليون سنة عندما انقرضت الديناصورات، وهذا الميجارابتور الذي يجب علينا الآن دراسته سيكون واحدا من أحدث ممثلي هذه المجموعة."

وهذا النوع من الديناصورات أنحف من التيرانوصور ريكس وكان سريعا وله ذيل طويل يسمح له بالحفاظ على توازنه.

وقال نوباث أنهم كانت لهم بنية عضلية وأرجل ممدودة ليخطو خطوات واسعة، مضيفا "تمثلت الميزة المحددة لهذا الميجارابتور في ذراعين طويلين وكان إبهامه ينتهي بمخلب طوله حوالي 40 سنتيمترا" ليتيح له الانقضاض على فريسته.