جاء ذلك، خلال افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" وعدد من المشروعات التنموية الأخرى، بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، بحسب قناة "إكسترا نيوز".
ولفتت صحيفة "الشروق" المصرية إلى قول السيسي: "من غير المقبول أبدا السماح بالاستيلاء على أراضي الدولة، مضيفا: "اللي يعمل غلطة لازم يتقبض عليه"، مضيفا: "لو الموضوع محتاج نعدل في تشريعاتنا نعدل".
وتابع الرئيس المصري: "لو عايزين نحافظ على الدولة ويكون في سلطة القانون بجد، لازم لو في 10 آلاف مخالفة يبقى في 10 آلاف إنسان يتم القبض عليهم، ويتم تحويل الأمر للنيابة، ومنسكتش عليه أبدا".
وأضاف السيسي: "إحنا هنفضل نجري وراء العشوائيات طول عمرنا ولا إيه؟"، مضيفا: "الفساد والتخريب في الدولة أخطر من الإرهاب، والكلام ده ميرضيش ربنا أبدا".
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه من الرئيس المصري للأجهزة الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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