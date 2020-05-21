ضاحي خلفان يتوقع تحكم "قوى شريرة" بالعالم والبشر بعد كورونا

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وأعلنت جامعة جون هوبكنز، اليوم الخميس، ان عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز الخمسة ملايين.
وقالت الجامعة في بيان لها: "بحلول تمام الساعة الـ8.50 بتوقيت موسكو، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم 5000038 حالة، وتوفي نتيجة الإصابة بالفيروس 328172 شخصا".
وأوضحت الجامعة ان عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء في العالم نحو 1899350 شخصا.
هذا وتقوم جامعة جون هوبكنزبجمع المعطيات من السلطات المحلية والفدرالية والإعلام وغيره من المصادر حول "كوفيد -19".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت، في 11 آذار/مارس الماضي، تفشي عدوى الفيروس التاجي الجديد "كوفيد – 19"، "جائحة.
يذكر أن روسيا تحتل المركز الثاني عالميا من حيث عدد إصابات كورونا بعد الولايات المتحدة.
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