"اطمئنوا لكن احذروا"... السيسي يتحدث عن إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد

تحدث السيسي، اليوم الخميس، خلال افتتاحه مشروع "بشاير الخير 3" في الإسكندرية، ووجه رسالة خاصة للمصريين مع تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
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وقال السيسي: "اطمنوا ولكن احذروا. الموضوع يدار بشكل علمي، احترامي ومهني كإدارة أزمة وقدرات دولة في مواجهة هذا الفيروس".
وتابع: "عند الحديث عن حجم الأسرّة وغرف العناية وأجهزة التنفس الصناعي، نقصد إننا لدينا القدرات للمواجهة، ولكن هذه القدرات يتم استخدامها مع الأمراض الآخرى".
وأضاف: "نحن لا نوقف الدنيا في التعامل مع باقي الأمراض لكي نتعامل مع كورونا، نحن نتعامل مع باقي الأمراض وباقي الأزمات الصحية، بالتزامن مع أزمة كورونا".
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، الأربعاء، تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 حالة وفاة.
كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم.
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