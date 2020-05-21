لتهنئتهم بعيد الفطر.. سلطان عمان يهاتف زعماء الخليج

الدوحة/ الخليج 365



أجرى سلطان عمان طارق بن هيثم اتصالات هاتفية مع أمير قطر والكويت وملك البحرين والعاهل السعودي، لتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية الخميس أن بن هثيم هنأ زعماء دول الخليج متمنياً لهم ولشعوبهم تحقيق المزيد من تطلعاتهم نحو التقدم والرقي والرخاء وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات.

كما ذكرت "وكالة الأنباء القطرية" أن "آل ثاني" و "بن هيثم" استعراضا "العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ومناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية."

وقالت "وكالة الأنباء السعودية" أن الملك سلمان أشاد بمستوى العلاقات الأخوية بين البلدين في ظل القيادة الحكيمة" لسلطان عُمان، وتطلعه لتعزيزها في شتى المجالات.

فيما لم تشر الوكالة العمانية إلى إجراء اتصال مع رئيس دولة الإمارات، أو ولي عهد أبوظبي.

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وتأتي تلك الاتصالات الأولى من نوعها منذ تولى بن هيثم مقاليد الحكم في السلطنة مطلع العام الجاري، في ظل استمرار أسوأ أزمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج عام 1981، وفي وقت تعاني فيه المنطقة والعالم أجمع من جائحة فيروس كورونا.

وهيثم بن طارق (65 عاما) اُختير سلطانا للبلاد عقب وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد نحو 50 عاما قضاها في الحكم.

وتواصل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ يونيو/ حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر، وفرض "إجراءات عقابية" عليها، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربعة بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول المجلس الستة، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، وسلطنة عمان.

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