الجيش الليبي: هزيمة حفتر وشيكة في المنطقة الشرقية

طرابلس/ الخليج 365



قال الجيش الليبي، الخميس، إن مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، ستلقى هزيمة كاملة قريبا في المنطقة الشرقية للبلاد.



جاء ذلك في تصريح متلفز بثته قناة "فبراير" الليبية الخاصة، لمصطفى المجعي، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها الحكومة لمواجهة عدوان حفتر على العاصمة طرابلس.



وقال المجعي: "بعد أن تضعف شوكة المجرم حفتر، ويُمنى بهزيمة كاملة في الغرب. بالتأكيد سنرى انهزاما وانفراجة في المنطقة الشرقية".



وعوُل المجعي على أهالي المنطقة الشرقية في التصدي لمليشيا حفتر، مستشهدًا بما حدث من قبل مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، إذ فقد الأخير السيطرة على المنطقة الشرقية في 4 أيام إثر انتفاضة شعبية في 2011.



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ومضى المجعي قائلًا: "قبضة المجرم حفتر ليست كقبضة القذافي في ذلك الوقت (..) ربما يكون تحرير المنطقة الشرقية بزمن قياسي آخر، ودون أن تُطلق رصاصة في وجه المجرم حفتر".



وخلال أيام مضت، حقق الجيش الليبي سلسلة انتصارات ضد مليشيا حفتر، التي واصلت تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي حتى الحدود مع تونس، وقاعدة الوطية الاستراتيجية، ومدينتي بدر وتيجي (شمال غرب).



والأربعاء، استهدف الجيش الليبي تمركزات وآليات عسكرية لمليشيات حفتر في مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) استعدادا لتحريرها، إذا لم يتبق سواها من مدن غلاف العاصمة خاضعة لسيطرة أتباع حفتر، جنوبي طرابلس.



ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة. -الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.