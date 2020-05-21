أمير أردني يدعم انتخاب رئيس الوزراء في المملكة

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

ـ علي بن الحسين الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، في مقابلة مع إعلامي لبناني على يوتيوب

ـ فكرة الانتخاب عن طريق مجلس النواب

أعرب الأمير الأردني علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، عن دعمه فكرة انتخاب رئيس الوزراء في المملكة.

جاء ذلك في مقابلة له مع الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم، على منصة يوتيوب الثلاثاء، لقيت مؤخرا انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولدى سؤاله عما إذا كان النظام الملكي بالأردن قد تطور، أجاب الأمير علي "أكيد تطور، وأنا مع شيء وحيد بأن يكون انتخابات لرئاسة الوزراء من قبل البرلمان (...)".

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كما تطرق اللقاء إلى عدة موضوعات تناولت الشأن الداخلي.

وتنص المادة 35 من الدستور، على أن "الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم، بناءً على تنسيب رئيس الوزراء".

وكلف الملك عبد الله منذ توليه العرش، في 7 فبراير/ شباط 1999، 12 رئيس وزراء بتشكيل 18 حكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.