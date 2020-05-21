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أردوغان يتعهد بمواصلة تركيا دعم فلسطين في كافة المجالات

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أنقرة / الخليج 365

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمواصلة بلاده دعم فلسطين في كافة المجالات.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بنظيره الفلسطيني محمود عباس، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الخميس.

وأضاف البيان، أن الرئيسين بحثا في اتصال هاتفي مساء الأربعاء، العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى.
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