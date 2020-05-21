بالخطوات.. «الزكاة والدخل» توضح كيفية تسجيل الأفراد والمنشآت في ضريبة القيمة المضافة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن إجراءات وخطوات تسجيل الأفراد والمنشآت في ضريبة القيمة المضافة.. وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، خطوات تسجيل المنشآت والأفراد، لمن زادت إيراداتهم السنوية على 375,000 ريال ويكون اختياريًا لمن تزيد إيراداتهم السنوية عن 187,500 ريال وتقل عن 375,000 ريال على أن تكون الخطوات كالاتي:- – سجل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل (من هنا) – قم باختيار الخدمات الإلكترونية Advertisements – اضغط على خيار ضريبة القيمة المضافة – في حالة الأفراد قم بالضغط على خيار «التسجيل كفرد طبيعي في ضريبة القيمة المضافة» – قم بتعبئة نموذج التسجيل ثم اضغط إرسال – سيصلك إشعار وشهادة ضريبة القيمة المضافة عند اكتمال الطلب وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنَّ هذه الخدمة تخص الأفراد الذين يمارسون نشاطًا اقتصاديًا في المملكة. وعند التسجيل في الخدمة، سيتم إنشاء رقم حساب لضريبة القيمة المضافة.

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